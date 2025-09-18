Londres enviará cazas a Polonia para reforzar la defensa aérea de la OTAN

El Gobierno británico anunció este lunes el envío de aviones de combate Typhoon a Polonia como parte de la operación Centinela Oriental de la OTAN. La medida responde a las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco y rumano, lo que ha elevado las tensiones en la frontera oriental de la Alianza Atlántica.

Los cazas despegarán desde la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Coningsby, Inglaterra, con el apoyo de aviones cisterna Voyager. Una vez en territorio polaco, se sumarán a las fuerzas de Dinamarca, Francia y Alemania en labores de patrullaje y defensa aérea, cuyo objetivo es “disuadir la agresión y proteger el espacio aéreo de la OTAN”, según un comunicado oficial.

El primer ministro británico, Keir Starmer, justificó el despliegue señalando que “Rusia se comporta de forma temeraria y supone una amenaza directa para la seguridad europea”. Añadió que la presencia de los Typhoon “no es solo una demostración de fuerza, sino un elemento vital para asegurar nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados”.

MINISTRO DE DEFENSA

Por su parte, el ministro de Defensa, John Healey, calificó las acciones de Moscú como “imprudentes, peligrosas e inéditas”, subrayando que solo fortalecen la unidad de la Alianza. “Nuestros avanzados Typhoon ayudarán a disuadir la agresión rusa y, si es necesario, a defender el espacio aéreo de la OTAN”, afirmó.