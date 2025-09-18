Venezuela y China refuerzan alianza estratégica en medio de tensiones con Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela anunció el fortalecimiento de su relación estratégica con China tras una reunión entre el canciller Yván Gil y el embajador Lan Hu en Caracas. El encuentro se produjo en un contexto marcado por lo que el presidente Nicolás Maduro denomina “acciones hostiles e ilegales” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Gil señaló que Beijing transmitió un mensaje de “apoyo y solidaridad” a los esfuerzos venezolanos por preservar la paz y la seguridad en la región. Asimismo, destacó el compromiso de Maduro con la “unidad regional ante amenazas externas” y con la “auténtica lucha contra el narcotráfico” a través de un llamado a la cooperación entre países del continente.
El martes, Maduro advirtió que las “amenazas militares” de Estados Unidos representan un “problema internacional” y recalcó que, aunque Venezuela atraviesa una fase de “lucha no armada”, respondería con acciones militares en caso de una agresión directa por parte de Washington.
BUQUES MILITARES Y SUBMARINOS
Según fuentes oficiales estadounidenses, en el Caribe se encuentran desplegados al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido nuclear y más de 4 500 soldados como parte de las operaciones contra el narcotráfico. Caracas, sin embargo, considera estas acciones como un intento de presión política y militar contra su soberanía.