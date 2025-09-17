Jair Bolsonaro: médicos revelaron que expresidente tiene cáncer a la piel

Después de un día de haber dejado el arresto domiciliario tras haber sido condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2023, los médicos que atendieron al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hicieron una revelación sobre su estado.

TENDRÍA GRAVES PROBLEMAS EN SU SALUD

Los galenos compartieron la información de que luego de una serie de exámenes a los que fue sometido el exmandatario del país vecino, se llegó a la conclusión que se le detectó cáncer a la piel en estado temprano.

"El informe anatomopatológico de las lesiones cutáneas operadas el domingo mostró la presencia de carcinoma escamosa celular in situ en dos de las ocho lesiones extirpadas, lo que requirió seguimiento clínico y reevaluación periódica. Recibió el alta hospitalaria y continúa en seguimiento médico", mencionó el encargado de ver por la salud del expresidente.

Cabe precisar que, de acuerdo a Claudio Birolini, Jair Bolsonaro comenzó a presentar una serie de problemas en su salud tras haber sido víctima de una puñalada en medio de la campaña electoral a la presidencia de 2018.