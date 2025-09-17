Venezuela inicia maniobras militares en isla del Caribe frente a tensiones con EE.UU.

El Gobierno de Venezuela inició este miércoles el plan ‘Caribe Soberano 200’, un ejercicio militar que moviliza a más de 2 500 efectivos en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano. La operación contempla maniobras aéreas, marítimas y terrestres frente a lo que el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, consideran una “amenaza” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en la región.

El operativo militar incluye la participación de 12 buques de la Armada Bolivariana en distintas clases y tipos, 22 aeronaves y cerca de 20 embarcaciones adicionales, además de drones submarinos, aéreos y de vigilancia. Según el ministro Padrino, se trata de un “ejercicio bastante completo” que involucra también a fuerzas especiales, unidades de inteligencia y grupos aeroespaciales.

MANIOBRAS DE DEFENSA AÉREA Y PATRULLAJES CONJUNTOS

Durante los tres días de duración del plan 'Caribe Soberano 200', la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutará maniobras de defensa aérea desde embarcaciones, patrullajes marítimos y terrestres con pescadores de la zona, así como operaciones de guerra electrónica, que incluyen el bloqueo y neutralización de comunicaciones. Padrino aseguró que el objetivo es “elevar el apresto operacional” ante un eventual escenario de conflicto armado en el mar Caribe.

La isla de La Orchila, ubicada a 97 millas de la costa de La Guaira, ha sido acondicionada para este despliegue militar, que coincide con el incremento de la presencia de Estados Unidos en el Caribe sur. Washington mantiene al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4 500 soldados en la zona, bajo el argumento de frenar el “narcotráfico proveniente de Venezuela”.