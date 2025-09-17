Papa León XIV alerta sobre desigualdad y cuestiona riqueza extrema de Elon Musk

En su primera entrevista desde que asumió el pontificado, el papa León XIV expresó preocupación por la creciente distancia económica entre ejecutivos y trabajadores, señalando que los salarios de los altos directivos han alcanzado niveles que considera inaceptables. “Los CEO, que hace 60 años quizás ganaban de cuatro a seis veces más que los trabajadores, ahora ganan 600 veces más”, advirtió, aludiendo al plan de compensación del CEO de Tesla, Elon Musk, a quien calificó como símbolo de un sistema de valores que prioriza el dinero por encima de las personas.

Críticas a organismos internacionales y conflictos armados

El pontífice también apuntó contra la ONU, a la que acusó de haber perdido eficacia en la promoción del diálogo multilateral frente a las crisis actuales. “Desafortunadamente, parece reconocerse que las Naciones Unidas, al menos en este momento, perdieron su capacidad para el multilateralismo”, comentó. Respecto a la guerra en Ucrania, descartó que la Santa Sede pueda actuar como mediador directo, aunque insistió en que su papel es defender la paz y mantener una posición neutral para alentar soluciones negociadas.

León XIV lamentó las muertes derivadas de los conflictos en curso y pidió que la sociedad despierte frente a la violencia. “Diferentes actores tienen que presionar lo suficiente para que las partes en guerra digan: ‘ya basta, vamos a encontrar otra forma de resolver nuestras diferencias’”, sostuvo, recordando los esfuerzos del Vaticano por ofrecerse como espacio de encuentro, tanto en Roma como en otras propiedades de la Iglesia.

El pontífice, que este domingo celebró su cumpleaños número 70, recibió muestras de afecto de los fieles en la Plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus. “Mis queridos, parece que saben que hoy cumplo 70 años”, dijo sonriente desde la ventana del Palacio Apostólico, al agradecer las felicitaciones y oraciones de quienes portaban pancartas con mensajes de celebración.