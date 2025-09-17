Dos miembros de la Policía Nacional del Perú detenidos en Chile con 11 kilos de droga

La seguridad en la frontera de Chile y Perú quedó en entredicho tras la captura de cinco ciudadanos peruanos, entre ellos dos agentes en actividad de la Policía Nacional del Perú (PNP), que intentaban ingresar más de 11 kilos de ketamina por el complejo fronterizo de Chacalluta, en Arica. La operación fue ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Arica, luego de varios meses de vigilancia e inteligencia.

El decomiso sorprendió no solo por la cantidad de droga —equivalente a unas 32 mil dosis— sino también por la implicación de efectivos policiales que, en teoría, debían combatir este tipo de delitos. Los agentes identificados como Rusbel Álvaro Chipana Tito y Fredy Benigno Vengoa Ccoa quedaron a disposición de la justicia chilena junto con otros tres connacionales cuyos nombres no han sido revelados.

Trayectoria cuestionada

La situación se agrava debido a los antecedentes de uno de los involucrados. Según la prensa chilena, Vengoa Ccoa arrastra un proceso por cohecho en Tacna desde 2021, cuando fue denunciado por exigir un soborno de 4 mil soles a un conductor intervenido en estado de ebriedad. Este detalle refuerza la preocupación sobre la corrupción en las filas de la PNP y el riesgo de que sus miembros participen activamente en redes de narcotráfico.

De acuerdo con el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti Yáñez, los dos vehículos con matrícula peruana donde se halló la droga estaban vinculados y ya venían siendo monitoreados como parte de una investigación sobre el tráfico transnacional de ketamina. Las autoridades chilenas sostienen que el cargamento tendría como destino a organizaciones criminales que operan en el norte del país, entre ellas el Tren de Aragua y Los Gallegos.