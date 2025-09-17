El asteroide 2025 FA22 pasará cerca de la Tierra este 18 de septiembre: así podrás verlo en vivo

La roca espacial, de hasta 290 metros de diámetro, pasará a 520.000 millas de nuestro planeta y será transmitida en directo por el Virtual Telescope Project.

Un asteroide del tamaño de un rascacielos, bautizado como 2025 FA22, realizará un acercamiento cercano a la Tierra en la madrugada del jueves 18 de septiembre. La roca, que mide entre 130 y 290 metros de diámetro, se desplazará a una velocidad aproximada de 24.000 millas por hora.

Según los cálculos de la NASA, pasará a unas 520.000 millas de la Tierra, es decir, el doble de la distancia que nos separa de la Luna. Aunque se trata de una proximidad relevante en términos astronómicos, no existe riesgo de impacto.

El asteroide fue descubierto en marzo por el telescopio Pan-STARRS 2 en Hawái y, en un inicio, se incluyó en la lista de riesgo de la Agencia Espacial Europea (ESA) debido a una mínima posibilidad de choque en 2089. Sin embargo, nuevas observaciones descartaron la amenaza y en mayo fue retirado de la lista.

Cómo observarlo

El Virtual Telescope Project, desde Manciano (Italia), ofrecerá una transmisión gratuita en vivo el miércoles 17 de septiembre a partir de las 11:00 p. m. (hora del Este). Además, los aficionados a la astronomía podrán intentar localizarlo con telescopios de aficionado, ya que alcanzará una magnitud aparente de 13.

Herramientas como TheSkyLive.com permitirán seguir su trayectoria en tiempo real. Paralelamente, el radar Goldstone de la NASA y otros observatorios recopilarán datos sobre su tamaño y forma.