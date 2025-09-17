Estados Unidos: mujer golpea a un caimán para salvar a su perrito y sobrevive al ataque

Adulta mayor se enfrentó con sus puños a un reptil de metro y medio que intentó arrastrar a su cachorro a un arroyo en Land O’ Lakes.

Una escena de terror vivió Danie Wright, residente de Florida (Estados Unidos), cuando un caimán de metro y medio atacó a su cachorro de cuatro meses mientras paseaban cerca de un arroyo cubierto de lirios acuáticos detrás de su casa. El reptil emergió entre la vegetación y atrapó al pequeño Shih Tzu, llamado Dax, sujetándolo por el collar con sus dientes.

“Me giré y lo vi, un caimán lo tenía”, relató Wright a WTSP-TV, un medio local. “Sus dientes estaban atravesando el collar de mi perro”, agregó.

ADULTA MAYOR ARRIESGÓ TODO POR SU PERRITO

Ante el intento del animal de arrastrar al cachorro al agua, Wright reaccionó de inmediato: comenzó a golpear al reptil con sus puños. “Le pegué, le pegué en el ojo hasta que aflojó un poco. Logré jalar, pero sus dientes rasgaron mi brazo”, contó.

Con esfuerzo, consiguió voltearlo sobre el lomo, liberar al cachorro y refugiarse en casa. Aunque terminó con mordidas en el brazo, ya se encuentra recuperándose y agradece haber salvado a Dax, que salió ileso. “¡Me enfrenté a un caimán y gané!”, celebró tras la hazaña.

Posteriormente, las autoridades de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida acudieron al lugar y retiraron al animal. Wright aprovechó para advertir a otros dueños de mascotas sobre el riesgo: “Sean cuidadosos con sus perros. Estos caimanes no son un juego”.