Roblox bajo la lupa: denuncian graves riesgos para menores tras las muerte de un adolescente

La popular plataforma enfrenta críticas por casos de grooming, ciberacoso y estafas. Una madre acusa a la empresa tras la muerte de su hijo de 15 años.

Roblox es una de las plataformas de videojuegos online más utilizadas del mundo, especialmente por niños y adolescentes. Con millones de usuarios y un fuerte componente social que permite la creación de comunidades, el juego parece, a simple vista, un espacio de diversión e interacción. Sin embargo, también se ha convertido en terreno fértil para estafas, ciberacoso y grooming, exponiendo a menores a graves peligros.

ALERTA POR CASOS DE GROOMING

El caso más reciente que ha sacudido a la opinión pública es el de Ethan Dallas, un adolescente de 15 años con autismo que se quitó la vida en abril de 2024 tras ser víctima de chantaje sexual. Según The New York Times, Ethan comenzó a jugar en Roblox desde los 7 años, bajo supervisión y con controles parentales activados. Sin embargo, eso no impidió que conociera a “Nate”, un adulto que lo manipuló hasta convencerlo de desactivar las restricciones.

Las interacciones pasaron de Roblox a la aplicación Discord, donde “Nate” —que después se descubrió sería Timothy O’Connor, un hombre de 37 años detenido por posesión de pornografía infantil— le exigió a Ethan enviar fotografías íntimas bajo amenaza de difundir sus conversaciones privadas.

La presión y el hostigamiento deterioraron la salud mental del joven, quien finalmente se suicidó. Su madre decidió demandar a Roblox por homicidio involuntario, alegando que la compañía no supo proteger a los menores en su plataforma.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en Roblox. La empresa ha implementado medidas como la verificación de edad mediante escaneo facial, pero especialistas advierten que estas barreras pueden saltarse fácilmente si un menor accede con la cuenta de otra persona.

Los riesgos de la plataforma no se limitan al grooming. También se han reportado estafas, exposición a pornografía y ciberacoso. Incluso, en 2018, Saint West, hijo de Kim Kardashian, encontró en Roblox un anuncio relacionado con el video íntimo de su madre, lo que evidenció la falta de filtros adecuados.

Mientras millones de niños y adultos continúan interactuando en Roblox, los expertos subrayan que los padres deben estar atentos al comportamiento digital de sus hijos. En paralelo, se exige a la compañía reforzar sus controles de seguridad para evitar que la plataforma siga siendo un espacio vulnerable a la acción de delincuentes.