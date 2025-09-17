Washington: menores de 14 y 15 años podrán ser juzgados como adultos en EEUU

Estados Unidos abrió un nuevo debate sobre justicia juvenil luego de que la Cámara de Representantes aprobara una ley que permite juzgar como adultos a menores de entre 14 y 15 años por delitos violentos cometidos en Washington D.C. La medida, impulsada por el bloque republicano, fue aprobada con 225 votos a favor y 203 en contra, con el apoyo de ocho demócratas.

MENORES DE EDAD EN LA MIRA

El primero de los proyectos establece que adolescentes de 14 y 15 años podrán ser procesados como adultos cuando enfrenten acusaciones por delitos violentos. El segundo reduce la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil de 24 a 18 años, lo que implica que cualquier persona mayor de esa edad recibiría condenas de adulto.

Para los republicanos, estas disposiciones buscan frenar el aumento de la criminalidad. “Washington D.C. ha estado plagada de violencia, destrucción y desorden durante demasiado tiempo”, sostuvo el legislador Byron Donalds, autor de una de las iniciativas, quien además pidió mayor transparencia en las estadísticas delictivas del distrito.

CRÍTICAS Y TENSIONES

Los demócratas rechazaron la propuesta y acusaron a los republicanos de magnificar los problemas de inseguridad con fines políticos. “Si Donald Trump quiere gobernar Washington D.C., debería renunciar a la presidencia y postularse a la alcaldía”, ironizó el congresista Robert García, quien calificó las medidas como un intento de intervención federal en asuntos locales.

El debate ocurre en medio de la presión del presidente Trump por ejercer mayor control sobre la capital. En agosto, ya había tomado el mando de la policía de Washington D.C., desplegando agentes federales y reforzando operativos de inmigración, pese a que las cifras oficiales muestran que los homicidios están en su nivel más bajo en tres décadas. Ahora, el mandatario anunció que llevará este modelo a Memphis, ciudad demócrata de Misisipi, bajo el argumento de “combatir el crimen”.