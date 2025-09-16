EEUU: Fiscalía pedirá pena de muerte para Tyler Robinson por presunto asesinato de Charlie Kirk

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo hoy que pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, presunto autor del asesinato de Charlie Kirk, al que acusa formalmente de siete cargos, entre ellos el de asesinato con agravantes.

Explicó que al joven de 22 años, se le ha imputado el delito de asesinato con agravantes "por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros".

También se le imputa otro cargo, disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, y el estado de Utah "alega factores agravantes" pues atacó a Charlie Kirk basándose en su ideología política y en presencia de niños.

COMPARECERÁ ANTE UN JUEZ

También se le acusa a Robinson, de doblemente obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó contra el activista conservador, entre otros cargos.

Está previsto que esta tarde el acusado comparezca por primera vez ante un juez del Cuarto Distrito del estado de Utah, que le informará de los cargos presentados y se asegurará que cuente con un abogado para su defensa.