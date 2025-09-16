Internacionales

Hace 2 horas

Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital: ¿Qué le sucedió al exmandatario?

Hijo del expresidente de Brasil compartió la noticia de su padre por medio de sus redes sociales.

Foto: Reuters



Tras haber sido condenado a 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado en Brasil, Jair Bolsonaro abandonó su vivienda, donde cumplía arresto domiciliario, para ser conducido de emergencia a un hospital por una serie de problemas en su salud.

¿QUÉ PASÓ CON EL EXMANDATARIO?

De acuerdo a la información compartida por su hijo, Flavio Bolsonaro por medio de sus redes sociales, su padre habría tenido episodios de vómitos, presión baja y un cuadro severo de hipo, por lo que necesito atención de especialistas.

Ante esta situación, su primogénito hizo un llamado a los simpatizantes del exjefe de Estado brasileño para que puedan rezar por su progenitor. Se espera que, en las próximas horas, se pueda difundir un balance sobre su estado de salud.

Cabe mencionar que, el médico de cabecera de Jair Bolsonaro, reveló que el expresidente ingresó al quirófano en varias oportunidades, debido a que, después de haber sufrido una puñalada en medio de su campaña electoral de 2018.


Temas Relacionados: BrasilGolpe De EstadoInternacionalesJair BolsonaroLula Da SilvaProblemas De Salud

También te puede interesar:

BANNER