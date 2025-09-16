Donald Trump a Nicolás Maduro: “Deje de enviar drogas a Estados Unidos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las tensiones con Venezuela al acusar a Nicolás Maduro de estar detrás de operaciones de narcotráfico en el Caribe. Durante un pronunciamiento desde el jardín de la Casa Blanca, el mandatario confirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han hundido tres botes con droga de origen venezolano en los últimos días.

“Deje de enviar drogas”, fue el mensaje que Trump dirigió a su homólogo, tras ser consultado sobre el ataque militar ocurrido ayer lunes 15 de septiembre. Además, denunció que el régimen chavista estaría enviando integrantes del “Tren de Aragua” y liberando prisioneros para trasladarlos a territorio norteamericano.

"Deje de enviar al Tren de Aragua, a los Estados Unidos. Deje de enviar drogas a los Estados Unidos. En realidad, hemos destruido tres barcos y no dos, pero solo han visto dos. Le diría por último que deje de enviar gente de sus prisiones a nuestro país", expresó Trump este martes.

El jefe de Estado aseguró que estos operativos forman parte de la estrategia de seguridad de Washington frente al narcotráfico. Trump destacó que la administración estadounidense continuará desplegando fuerzas militares en el mar Caribe para impedir el ingreso de cargamentos ilegales procedentes de Venezuela.

MADURO RESPONDE CON ADVERTENCIA DE AGRESIÓN MILITAR

En Caracas, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de planear una “agresión militar” contra su país y advirtió que, bajo el amparo del Derecho Internacional, Venezuela tiene la potestad de defenderse ante un ataque directo. "No es una tensión, es una agresión en toda la línea”, señaló.

La tensión entre ambos gobiernos crece en medio de que la justicia estadounidense mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente venezolano, acusado de vínculos con el narcotráfico.