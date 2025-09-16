Estados Unidos y China logran pacto preliminar sobre TikTok

Estados Unidos y China dieron un paso clave en la disputa por el futuro de TikTok. Este lunes, el Departamento del Tesoro confirmó que ambos países definieron un marco de entendimiento que permitirá que la aplicación pase a estar bajo control de capital estadounidense. Las conversaciones se realizaron en Madrid y contaron con la participación directa de altos representantes de ambos gobiernos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó dar detalles sobre los términos específicos de la operación. “Se trata de un acuerdo entre compañías privadas y ya fue consensuado”, declaró ante los medios tras concluir las reuniones. Pese a la reserva, la medida responde a la exigencia de Washington de limitar la influencia de ByteDance, la empresa matriz de origen chino.

Conversaciones al más alto nivel

El anuncio abre la puerta a un diálogo directo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, quienes sostendrán una llamada el próximo viernes para ultimar los alcances del pacto. La resolución llega en un momento clave: el plazo para que TikTok encuentre un comprador no chino vence este 17 de septiembre, luego de que Trump decidiera posponer la entrada en vigor de una ley que imponía la prohibición de la plataforma en territorio estadounidense.

En enero, la normativa había sido programada para entrar en vigencia un día antes de la investidura de Trump, pero fue suspendida. Desde entonces, la Casa Blanca otorgó prórrogas adicionales para facilitar una salida negociada. El acuerdo marco con Beijing representa ahora la opción más viable para evitar la desaparición de TikTok del mercado estadounidense.