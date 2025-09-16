Ecuador: eliminación del subsidio al diésel desata ola de violentas protestas en varias provincias

Este mediodía, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en siete provincias "por grave conmoción interna", esto, tras las protestas que se registran en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La medida rige por sesenta días en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Donde varias carreteras están bloqueadas desde la tarde de sábado cuando se anunció la medida.

El estado de excepción no implica la restricción del derecho a manifestarse "siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía", aclara el decreto del Poder Ejecutivo.

ENTREGA COMPENSACIONES

Tras la eliminación del subsidio, los precios de este combustible -usado en la agricultura, pesca y otros sectores, así como en el transporte público y de carga- pasaron desde el sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares.

Mientras tanto, el Gobierno avanza con la entrega de las compensaciones por la eliminación del subsidio. Depositó más de 1,1 millones de dólares a diversas empresas de transporte, agrícolas, de producción y distribución de conservas, etc.