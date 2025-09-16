Senador de Nueva York califica a Trump como «uno de los presidentes más racistas» de EEUU

Durante una entrevista concedida a la agencia EFE en República Dominicana, Luis Sepúlveda, senador estatal de origen puertorriqueño y nacionalizado dominicano, criticó duramente al mandatario estadounidense y pidió a la comunidad latina unirse para combatir sus políticas. Acusó a Donald Trump de impulsar medidas que excluyen a los inmigrantes y benefician únicamente a la población blanca. El legislador también lamentó que parte del electorado latino lo respaldara en las elecciones de 2024.

CRÍTICAS A LA POLÍTICA MIGRATORIA

Sepúlveda afirmó que Trump busca favorecer a ciudadanos blancos de Sudáfrica bajo un supuesto de persecución, algo que, según él, es “falso”, ya que continúan siendo los grupos más privilegiados en su país. Para el senador, este tipo de propuestas son muestra de un “proyecto racista” que amenaza a las minorías en Estados Unidos.

El legislador instó a los latinos a votar en bloque por el Partido Demócrata como forma de contrarrestar las decisiones de la Casa Blanca. "Tenemos que reunirnos como grupo y decir vamos a votar por el partido Demócrata", subrayó.

VIOLENCIA COMO HERRAMIENTA ELECTORAL

El senador también acusó a Trump de manipular la violencia criminal como estrategia política, enviando la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por demócratas mientras ignora estados republicanos con índices de criminalidad más altos, como Luisiana, Tennessee y Arkansas.

“No me sorprendería que Trump intente enviar la Guardia Nacional a Nueva York, pese a que el crimen ha bajado a niveles similares a los de antes de la pandemia”, sostuvo. Añadió que la ciudad seguirá bajo control demócrata con el asambleísta Zohram Mandani como candidato, descartando al actual alcalde Eric Adams, quien, tras postularse como independiente, aparece rezagado en las encuestas.

Sepúlveda, elegido en 2018, ha impulsado leyes que benefician a los inmigrantes, como el acceso a licencias de conducir y becas universitarias para hijos de indocumentados. Su distrito, que incluye El Bronx, cuenta con una fuerte presencia de la comunidad dominicana y latina en Nueva York.