Trump confirma tercer ataque a presunta "narcolancha" en el mar Caribe

Donald Trump declaró este martes desde la Casa Blanca, antes de partir hacia el Reino Unido, y respondió además a los señalamientos de Venezuela sobre una supuesta invasión estadounidense.

TRES EMBARCACIONES ATACADAS

Trump corrigió su declaración inicial, en la que hablaba de dos embarcaciones, y confirmó que fueron tres los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Según el mandatario, una de las lanchas transportaba cocaína y fentanilo, y en ella murieron tres presuntos “terroristas”.

El anuncio se produce pocos días después de que el gobierno de Venezuela denunciara que un destructor estadounidense abordó de forma “ilegal” una embarcación con nueve pescadores en aguas territoriales. Washington, hasta el momento, no ha dado respuesta oficial a esa acusación.

El republicano también lanzó un mensaje directo a Nicolás Maduro: “Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”.

ESCALADA DE TENSIONES

La ofensiva antidrogas en el Caribe se da en un contexto de máxima fricción diplomática. La Administración Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Por su parte, el líder venezolano afirmó que las comunicaciones bilaterales están “deshechas” y advirtió que el país está “más preparado” para enfrentar una eventual “lucha armada”. Estas declaraciones refuerzan la tensión en torno al despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.