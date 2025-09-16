Trabajador chileno que recibió 330 sueldos por error es absuelto tras tres años de juicio

Un juzgado de Santiago liberó de cargos a un exempleado que recibió 165 millones de pesos por equivocación y nunca devolvió el dinero.

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago absolvió el pasado 8 de septiembre a un trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), quien en mayo de 2022 recibió por error una transferencia de más de 165 millones de pesos chilenos (unos 173 mil dólares), monto que equivalía a 330 veces su salario mensual de alrededor de 500 mil pesos (520 dólares).

El hombre, que se desempeñaba como asistente de despacho, inicialmente notificó a su superior del depósito inusual y se comprometió a devolver el dinero mediante un vale vista. Sin embargo, tras no concretar la devolución, renunció a la empresa y desapareció, lo que motivó a Cial a denunciarlo por apropiación indebida y solicitar el levantamiento del secreto bancario para rastrear los fondos.

Durante el proceso judicial, que se extendió por más de tres años, la defensa sostuvo que el caso no configuraba un delito, argumento que finalmente fue acogido por el tribunal. “Se declaró absuelto, tal como lo habíamos afirmado en un principio”, señaló el abogado del trabajador, Alejandro Díaz, tras conocerse la sentencia.

RECURSO DE NULIDAD

No obstante, Cial manifestó su disconformidad con la decisión y anunció que presentará un recurso de nulidad para que un tribunal superior revise el fallo. La compañía, que maneja marcas como San Jorge, La Preferida y Winter, insiste en que agotará todas las vías legales para intentar recuperar el millonario monto transferido por error.