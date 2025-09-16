A 40 metros de profundidad: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro

En redes sociales circulan imágenes satelitales del búnker secreto que tendría capacidad para albergar al mandatario y su entorno más cercano durante cuatro meses.

Marshall Billingslea, exsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, compartió en su cuenta de X una imagen satelital que correspondería al presunto búnker secreto de Nicolás Maduro. Según detalló, la instalación se ubicaría cerca del aeropuerto de Maiquetía y estaría diseñada para garantizar la supervivencia del mandatario venezolano y su círculo más cercano.

La publicación de Billingslea se viralizó en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas, tras el segundo ataque estadounidense en territorio venezolano que dejó tres muertos, identificados por Donald Trump como integrantes del denominado Cártel de los Soles. La revelación volvió a encender las especulaciones sobre las medidas de protección de Maduro ante un eventual operativo militar extranjero.

Entre las especificaciones mencionadas destacan más de cinco niveles subterráneos, 40 metros de profundidad y una extensión de 15.000 metros cuadrados. El complejo contaría con una sala de llegada presidencial, áreas de alojamiento, gimnasio, sistema de refrigeración y una cocina con provisiones para sostener a 150 personas durante cuatro meses, además de conexión directa con el hangar presidencial.

CON SEGURIDAD CUBANA

El exfuncionario también aseguró que el refugio dispone de seguridad cubana y autonomía adicional para un grupo reducido de 25 personas por dos semanas. Mientras tanto, Maduro acusa a Estados Unidos de preparar una agresión militar contra Venezuela y confirmó que todo contacto con Donald Trump “está deshecho”, en un contexto de creciente confrontación política y militar en la región.