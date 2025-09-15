Cuatro países de África se quedarán sin reservas de alimentos para niños desnutridos

Save the Children ha lanzado una advertencia preocupante: Nigeria, Kenia, Somalia y Sudán del Sur se quedarán sin reservas de alimentos terapéuticos para niños desnutridos a finales de 2025. La reducción drástica de la cooperación internacional, impulsada por los recortes en Estados Unidos y varios países europeos, ha dejado en riesgo a más de ocho millones de menores en el continente africano.

Nigeria: la urgencia de millones de vidas en riesgo

Save the Children advirtió que Nigeria enfrenta un panorama devastador: alrededor de 3,5 millones de niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda grave. El país necesita con urgencia más de 629.000 cajas de alimentos terapéuticos para salvar a su infancia en riesgo, pero hasta la fecha apenas ha podido cubrir un 64 % de ese requerimiento. La organización alerta que, sin una acción inmediata, miles de menores podrían perder la vida por falta de nutrientes esenciales.

Kenia: entre sequías, inundaciones y hambre

En Kenia, los fenómenos climáticos extremos han agravado la inseguridad alimentaria. Con 100.000 cajas de alimentos terapéuticos como mínimo para cubrir las necesidades de su población infantil más vulnerable, el país ha logrado reunir solo un 77 % de la meta. Los cortes en la cooperación internacional han reducido la capacidad de respuesta, dejando a miles de familias sin acceso al sustento indispensable para la supervivencia de sus hijos.

Somalia: fondos insuficientes para enfrentar la crisis

La situación en Somalia es especialmente alarmante: casi la mitad de los niños menores de cinco años, es decir, cerca de 1,8 millones, están expuestos a la desnutrición. Uno de cada ocho sufre emaciación grave, lo que incrementa el riesgo de muerte. A pesar de esta realidad, únicamente se ha recaudado un 39 % de los recursos necesarios para garantizar la distribución de alimentos terapéuticos. Ante la falta de fondos, organizaciones humanitarias se ven obligadas a recurrir a sustitutos menos nutritivos, comprometiendo la salud de miles de menores.

Sudán del Sur: el recuerdo de una tragedia que se repite

En Sudán del Sur, la crisis alimentaria revive imágenes dolorosas del pasado. El número de niños con desnutrición aguda creció de 2,1 a 2,3 millones en lo que va del año, un aumento del 10,5 %. A ello se suman más de 700.000 menores en riesgo de desarrollar desnutrición severa. Sin embargo, solo un tercio de los pequeños que necesitan tratamiento han recibido ayuda, pues el 15 % de los centros de nutrición cerraron sus puertas por falta de financiamiento. Save the Children advierte que la escasez de reservas y la reducción de apoyo internacional pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para millones de niños en la región.