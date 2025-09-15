Estados Unidos ataca segunda embarcación con droga en mar Caribe: Tres venezolanos murieron

Estados Unidos anunció este lunes el hundimiento de una segunda embarcación en el mar Caribe, en una operación militar que dejó como saldo la muerte de tres presuntos narcotraficantes venezolanos. El ataque fue ordenado por el presidente Donald Trump, quien calificó a los fallecidos como “terroristas”.

Según el mandatario, las Fuerzas Armadas estadounidenses interceptaron la lancha en aguas internacionales mientras transportaba drogas. En declaraciones desde la Casa Blanca, Trump precisó que la acción formó parte de un “ataque cinético” contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y destacó que ningún militar resultó herido durante la operación.

El presidente aseguró además que un video de la operación demuestra que la embarcación trasladaba grandes cantidades de cocaína y fentanilo. “Basta con mirar el cargamento que quedó esparcido en el océano. Tenemos pruebas grabadas porque sabíamos que nos iban a preguntar”, indicó el mandatario al exhibir imágenes del operativo.

TENSIÓN ENTRE WASHINGTON Y CARACAS

Este es el segundo ataque de Estados Unidos en menos de dos semanas. El pasado 2 de septiembre, Washington reportó el hundimiento de otra lancha cargada de droga que era trasladada por 11 integrantes del grupo criminal venezolano “Tren de Aragua”.

El nuevo operativo se da en medio de un clima de tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, tras el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

(Efe)