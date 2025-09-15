Papa León XIV recibe camiseta de Alianza Lima en su cumpleaños número 70

El papa León XIV celebró su cumpleaños número 70 en el Vaticano y, en medio de múltiples saludos internacionales, recibió un obsequio especial desde el Perú: una camiseta oficial de Alianza Lima entregada por George Forsyth, exarquero del club íntimo y exalcalde de La Victoria. El encuentro se realizó en la Santa Sede y fue compartido en redes sociales por el propio exfutbolista.

León XIV, quien asumió oficialmente como líder de la Iglesia Católica tras el fallecimiento de Francisco I, fue sorprendido con este gesto en medio de los homenajes por su primer cumpleaños frente al pontificado. El sumo pontífice mantiene un vínculo cercano con el Perú, país al que considera como su segundo hogar por las más de tres décadas de actividad pastoral que ejerció en territorio nacional.

Forsyth, identificado con la blanquiazul y también recordado por su paso en la política peruana, aprovechó sus vacaciones familiares en Italia para acercarse al Vaticano. Durante la reunión personal con el pontífice, le entregó una camiseta de Alianza Lima grabada con su nombre y detalles papales, gesto que generó reacciones en la prensa y en redes sociales.

CAMISETA CON DEDICATORIA ESPECIAL

El exfutbolista compartió las imágenes del encuentro en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su orgullo por llevar un pedazo de la cultura popular peruana hasta el Vaticano. “¡Orgullosamente peruano! Gracias, Papa León XIV, por la alegría de compartir contigo en la semana de tu cumpleaños. Sabes que el pueblo peruano caminará siempre contigo porque nuestra ALIANZA es eterna", escribió Forsyth.