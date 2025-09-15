Países del Golfo activan defensa conjunta tras ataque israelí a Catar

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, acordó este lunes activar su sistema de defensa conjunta tras el ataque israelí ocurrido la semana pasada en Doha. Según el comunicado, el Consejo de Defensa Conjunto se reunirá de urgencia en la capital catarí para evaluar la amenaza y definir medidas militares de disuasión.

SOLIDARIDAD TOTAL

Los líderes del Golfo calificaron la ofensiva como una “brutal agresión israelí” que constituye una amenaza directa para la seguridad colectiva del bloque. “La seguridad de los países del CCG es indivisible, y cualquier ataque contra uno es un ataque contra todos”, expresaron. En ese marco, aseguraron estar dispuestos a movilizar todos sus recursos para respaldar a Catar y garantizar su soberanía ante cualquier riesgo.

La declaración se dio en paralelo a la cumbre de emergencia de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), que reunió a más de 50 naciones en Doha con el objetivo de coordinar una respuesta unificada al ataque.

LLAMADO A SANCIONES CONTRA ISRAEL

El comunicado del CCG también acusó a Israel de persistir en “prácticas criminales” que violan el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, advirtiendo que esta conducta podría tener graves repercusiones en la paz regional e internacional. Los estados árabes e islámicos exigieron a la comunidad internacional imponer sanciones disuasorias, revisar las relaciones diplomáticas con Israel e incluso considerar su exclusión de la ONU.

Asimismo, se instó a respaldar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional, en lo que constituye una de las posturas más firmes adoptadas por los países del Golfo frente al conflicto en Medio Oriente.