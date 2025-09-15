Machu Picchu en riesgo: advierten posible retiro del título de maravilla del mundo

La organización New7Wonders advirtió mediante un comunicado sobre el posible retiro de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo moderno. La entidad señaló que esta medida se evaluaría debido a la falta de una gestión integral y sostenible por parte de las autoridades peruanas responsables del sitio arqueológico.

Entre los problemas identificados, la organización destacó la presión turística sin planificación adecuada, precios elevados, denuncias de irregularidades en la venta de boletos y dificultades en el transporte terrestre hacia el recinto.

Asimismo, mencionó conflictos sociales y una evidente descoordinación entre las instituciones encargadas de su conservación. New7Wonders indicó que todos estos factores deterioran significativamente la experiencia de los visitantes y dañan la imagen internacional del Perú.

Llamado a la acción urgente

La organización fue enfática al señalar que "la permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano".

Exhortan trabajo conjunto de entidades

La entidad exhortó a las autoridades competentes a redoblar urgentemente los esfuerzos para garantizar la gestión integral del santuario histórico. New7Wonders reiteró la importancia de trabajar conjuntamente con todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado para asegurar la protección y adecuada gestión de Machu Picchu, así como para preservar el positivo "efecto maravilla" en la socioeconomía y cultura peruana.