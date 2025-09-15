“Adicto al celular”: prohíben a visitantes mostrar videos a bebé chimpancé de zoológico en Shanghái

Ding Ding, un chimpancé de dos años viral en redes sociales, ya no podrá mirar celulares tras una medida que busca proteger su vista y bienestar.

El zoológico de Shanghái en China ha prohibido a los visitantes mostrar videos en sus teléfonos al pequeño chimpancé Ding Ding, una cría de dos años que se volvió sensación en redes sociales por su comportamiento similar al de los humanos.

Clips virales lo mostraban bebiendo leche sentado con las piernas cruzadas, abrazándose tímidamente a sus cuidadores o arrancando pétalos de un loto para comerlos. Sin embargo, la costumbre de observar cortos y reels a través del vidrio de su jaula encendió las alarmas.

LE GENERA ANSIEDAD Y LASTIMA SU VISTA

El parque instaló un aviso con la caricatura del animal y un celular tachado, advirtiendo que la exposición prolongada a pantallas puede ocasionar problemas de visión y ansiedad. “Si un chimpancé no ve bien y no puede comunicarse, puede ponerse ansioso y enfermar”, señaló un trabajador al South China Morning Post.

Las imágenes que circularon en Douyin —la versión china de TikTok— mostraban a Ding Ding siguiendo con atención comedias y pequeños dramas en celulares pegados al cristal. La medida ha generado comentarios de apoyo y bromas en redes sociales: “Mi hijo también está adicto al celular, quizá deberían llevarlo al zoológico”, ironizó un usuario.

Aunque no se han establecido sanciones para quienes incumplan la norma, el personal insiste en que se respete. “A diferencia de los humanos, Ding Ding no puede usar gafas”, recordó el zoológico.