Nipones viven más tiempo: Japón roza los 100 mil centenarios y marca un nuevo récord mundial de longevidad

El país asiático suma 55 años consecutivos aumentando su población de 100 años o más, en su mayoría mujeres, según datos oficiales.

Japón alcanzó un nuevo hito demográfico al confirmar que 99.763 ciudadanos tienen 100 años o más, lo que representa el 55.º año consecutivo en que el país rompe su propio récord de longevidad.

En la década de 1960, apenas se registraban 153 personas centenarias; sin embargo, la cifra ha crecido de forma sostenida hasta situar a Japón como la sociedad más envejecida del mundo. El número se disparó en 1981, cuando se alcanzó el millar de centenarios, y volvió a multiplicarse en 1998 al superar los 10.000.

¿CUÁL ES SU SECRETO PARA VIVIR MÁS?

Las mujeres representan un 88% del total, una diferencia atribuida a factores como los bajos índices de obesidad, las dietas equilibradas con abundante pescado y vegetales, así como la práctica de rutinas físicas diarias, entre ellas los ejercicios colectivos de Radio Taiso.

Actualmente, la persona más longeva del país es Shigeko Kagawa, de 114 años, mientras que Kiyotaka Mizuno, de 111 años, es reconocido como el hombre de mayor edad.

El anuncio coincide con la celebración del Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 15 de septiembre. Como parte de la tradición, los nuevos centenarios reciben una carta de felicitación y una copa de plata enviada por el primer ministro. Este año, más de 52.000 personas fueron incluidas en la ceremonia.