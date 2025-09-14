Venezuela anuncia adiestramiento militar continuo ante “amenazas” de Estados Unidos

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó que las Fuerzas Armadas realizarán jornadas de adiestramiento, en respuesta a lo que Caracas considera una amenaza de intervención estadounidense.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este domingo que el país realizará entrenamientos militares “todos los sábados” como medida de preparación frente a las “amenazas” de Estados Unidos. La decisión se tomó tras la jornada de adiestramiento convocada por el presidente Nicolás Maduro, que busca fortalecer la capacidad defensiva de las fuerzas armadas.

Según explicó Padrino en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, las actividades estarán enfocadas en el entrenamiento de nuevos ingresos, milicianos y tropas regulares, con énfasis en prácticas defensivas en zonas de posible desembarco anfibio. Asimismo, señaló que se han identificado objetivos militares fuera del territorio nacional desde donde Venezuela podría ser agredida.

El jefe militar denunció que Estados Unidos ha intensificado sus operaciones de inteligencia en el Caribe, pasando de vuelos diurnos a maniobras nocturnas y aumentando el número de exploraciones en agosto y septiembre. Incluso mencionó que aviones de reconocimiento y tanqueros de reabastecimiento han sobrevolado de manera constante las cercanías del espacio aéreo venezolano.

BUQUES DE GUERRA EN EL CARIBE

Actualmente, Washington mantiene en la región ocho buques de guerra con misiles y un submarino nuclear bajo la justificación de operaciones antidroga. Sin embargo, el gobierno de Maduro interpreta este despliegue como parte de un plan de “intervención militar”. En ese marco, Padrino López llamó a la “resistencia activa” y a la “ofensiva permanente” frente a lo que calificó como la agresión de “la potencia del norte”.