Al menos 15 muertos y 10 heridos deja choque múltiple en una carretera del sureste de México

Según informaron las autoridades, al menos 15 personas murieron y 10 resultaron heridas, tras un accidente, registrado la tarde de ayer, que involucró a tres vehículos, en una carretera que une a las ciudades de Mérida y Campeche, en el sureste de México.

Testigos señalaron que la tragedia ocurrió luego que un camión de carga se volteó, golpeando a un vehículo particular y a una combi que trasladaba a trabajadores de una construcción, la que quedó envuelta en llamas y atravesada en la transitada carretera.

EXCESIVA VELOCIDAD

Este es el segundo percance vehicular con fallecidos que se registra en las carreteras de México en menos de una semana. El anterior ocurrió el miércoles pasado, cuando un camión cargado de gas estalló en una autopista a las afueras de Ciudad de México.

La deflagración del tráiler, que llevaba casi 50.000 litros de gas, dejó 13 muertos y decenas de personas con quemaduras de gravedad, algunas han ido falleciendo días después. El camión se volteó ya que, aparentemente, circulaba a excesiva velocidad.