'Los Pulpos': presunto cabecilla de grupo criminal trujillano habría sido detenido en Ecuador

Autoridades policiales de Ecuador informaron de la captura de 18 personas, entre ellas presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Pulpos' de Trujillo, durante un operativo realizado en la provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

El grupo estaría vinculado a diversas acciones violentas en esta localidad, entre ellas, asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas. Así como sangrientas disputas con otros grupos delincuenciales por el dominio de territorios mineros fronterizos.

"JUGOSAS VACUNAS"

Entre los detenidos, figuran 13 peruanos, 02 venezolanos, 02 ecuatorianos y 01 colombiano, todos con antecedentes en sus países. Uno de los capturados es alias 'Willy’, peruano de 39 años, presunto cabecilla del grupo criminal 'Los Pulpos' de Trujillo.

Investigaciones de la policía ecuatoriana revelan que los delincuentes establecieron un férreo control sobre los comerciantes, sobre todo los dedicados a la minería, a quienes cobraban "jugosas vacunas" para no atentar contra sus vidas y la de sus familias.