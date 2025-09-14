Papa León XIV celebra su 70 cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano

El Papa León XIV celebró este domingo su 70 cumpleaños tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles se reunieron para acompañarlo. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice observó las numerosas pancartas y saludó con tono divertido.

"Queridísimos, parece que sabéis que hoy cumplo 70 años", dijo. Entre la multitud destacó la presencia de peruanos que recordaron su pasado como obispo en Monsefú, en Chiclayo, con una gran pancarta con los colores de la bandera peruana.

Reconocimientos y agenda del pontífice

La banda de la plaza entonó el tradicional "cumpleaños feliz" mientras el Pontífice recibía felicitaciones de exponentes del poder eclesiástico y político de Italia. El presidente Sergio Mattarella valoró su "enérgico llamamiento" por una "paz desarmada y desarmante", y los niños del hospital Bambino Gesú enviaron dibujos representando al Papa con banderas de la paz.

León XIV, el Papa más joven en 30 años, continuó adaptándose a su rol como líder espiritual de 1.400 millones de católicos. La Santa Sede produjo dos documentales sobre su vida en Perú y Chicago, y su agenda incluyó un traslado a la basílica de San Pablo Extramuros para conmemorar a los mártires del siglo XXI, manteniendo así su intensa labor pastoral durante su día de cumpleaños.