ONU denuncia crímenes contra la humanidad en Corea del Norte

Desde la Organización de las Naciones Unidas, un reciente informe advierte que en Corea Del Norte el régimen de Kim Jong-un “perpetra violaciones que constituyen crímenes contra la humanidad”.

"Ninguna otra población en el mundo actual está sometida a tales restricciones", señala el estudio de la ONU y subraya cómo los ciudadanos siguen expuestos a una "propaganda incesante" por parte del Estado, mientras la libertad religiosa está reprimida y el sistema de "songbun" (castas sociales) genera una grave discriminación en toda norcorea.

"Al final de la pasada década, el control del Gobierno sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos era el más absoluto en décadas, y esto se incrementó cuando la vigilancia se reforzó durante los confinamientos por la pandemia de la COVID-19", agrega el informe de la ONU.

Los Derechos Humanos en Corea del Norte

En otros párrafos, el informe agrega: "El número de personas que cruzaban la frontera sin autorización disminuyó de forma significativa durante la década, al mismo tiempo que el flujo de información al país se restringía dramáticamente, y el Estado no ha reanudado los niveles de interacción con el mundo exterior que tenía antes de la pandemia".

Cabe señalar que, este revelador estudio está a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos del alto comisionado Volker Türk, estudia la evolución de Corea del Norte.