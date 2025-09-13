Polonia ordenó operaciones aéreas preventivas por supuesta amenaza de drones rusos

En Varsovia el gobierno de Polonia, ordenó operaciones aéreas preventivas tras la detección de posibles amenazas con drones rusos en regiones ucranianas fronterizas.

Con esta acción Polonia pone en marcha un despliegue militar conjunto con sus aliados de la OTAN con el fin de poder reforzar la protección de su espacio aéreo ante la amenaza de drones rusos procedentes desde Ucrania.

El cierre temporal del aeropuerto de Lublin

Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades polacas ordenaron el cierre temporal del aeropuerto de Lublin, ubicado en el este del país.

Esta ordenanza refleja la creciente preocupación en Varsovia ante el riesgo de que el conflicto en Ucrania se extienda a territorio polaco.

"Estas acciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la región amenazada", subrayó el gobierno polaco en un comunicado difundido en la red social X.

Según las autoridades polacas, los sistemas de defensa aérea y las unidades de reconocimiento terrestre se encontraban en estado de máxima alerta.