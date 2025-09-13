Internacionales

Hace 40 minutos

OMS: “Las muertes por cólera aumentaron un 50% en 2024, siendo la cifra más alta en años”

Se trata de una enfermedad que se propaga a través de agua contaminada con heces.




Desde su sede en la ciudad de Ginebra en Suiza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el aumento alarmante en las muertes por casos de cólera a nivel mundial durante el pasado 2024.

Como se sabe, el cólera es una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible y tratable, causada por una bacteria que se propaga a través de agua contaminada con heces.

Según sus cifras, más de 6.000 personas fallecieron por colera, lo que representa un incremento del 50% en comparación con 2023.

Los casos notificados aumentaron un 5%, pero la cifra de fallecimientos creció de forma desproporcionada, Según el organismo perteneciente a las Organización de las Naciones Unidas.

CIFRAS ALARMANTES

La OMS señala que, en 2024, 60 países reportaron brotes de cólera, frente a 45 en 2023, siendo las regiones más afectadas África, Oriente Medio y Asia, que en conjunto representaron el 98% de los casos globales.

Cabe señalar que, la organización atribuye el repunte de la enfermedad del cólera a una combinación de factores, incluyendo “los conflictos armados y desplazamientos forzados, el cambio climático y fenómenos extremos, la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico, y las condiciones de higiene inadecuadas”.

Existe la urgencia de invertir en infraestructuras de agua, saneamiento y salud pública, y de ampliar el acceso a vacunas orales y tratamiento rápido para evitar más pérdidas humanas”, reiteró la OMS.


Temas Relacionados: CóleraContagiosMuertesOmsSalud

También te puede interesar:

BANNER