Trump exige a la OTAN dejar de comprar petróleo ruso y amenaza con aranceles a China

El presidente Donald Trump afirmó este sábado 13 de septiembre que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso y aplicaran aranceles de entre 50% y 100% a China por sus compras de crudo a Moscú.

A través de Truth Social, el mandatario argumentó que el compromiso de la OTAN para ganar la guerra "ha estado muy lejos del 100%" y calificó de "impactante" que algunos miembros sigan comprando petróleo ruso.

La declaración de Trump llega tras el reciente ingreso de varios drones rusos en Polonia, un movimiento que aumentó la tensión al violar el espacio aéreo de un aliado de la OTAN. Aunque Polonia derribó los drones, Trump minimizó la gravedad del incidente y las intenciones de Moscú al decir que "pudo haber sido un error".

Compradores de petróleo ruso y veto de la OTAN

Desde 2023, Turquía, miembro de la OTAN, se ha convertido en el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio.

Trump sostuvo que un veto de la OTAN al petróleo ruso, sumado a aranceles a China, "también sería de gran ayuda para terminar esta guerra mortal, pero ridícula". El presidente planteó que los aliados impongan aranceles de entre 50% y 100% a China y los retiren si la guerra iniciada con la invasión rusa de 2022 llega a su fin, afirmando que China tiene "un fuerte control, incluso un dominio, sobre Rusia".

Proyecto de ley y cuestionamientos a Trump

El Congreso estadounidense intenta que el mandatario respalde un proyecto de ley para endurecer las sanciones, después de que Trump recibiera a Putin en Alaska y no lograron avances hacia la paz. Durante su campaña, Trump prometió acabar con la guerra, pero hasta ahora no ha ejercido presión para poner fin al conflicto y en ocasiones ha sido visto como reacio a confrontar al presidente ruso.