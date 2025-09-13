Masacre en Haití: más de 40 personas fueron asesinadas por una banda armada al norte de la capital

Según primeras informaciones, 42 personas fueron asesinadas a balazos en el municipio de Arcahaie, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití, durante un ataque perpetrado por la banda armada Viv Ansanm.

Trascendió que el ataque, registrado la tarde de ayer, fue ejecutado en represalia por la muerte del jefe del referido grupo, quien fallecieron en dicho sector el pasado 7 de setiembre en un feroz enfrentamiento con la policía.

Los miembros de Viv Ansanm, quienes inmediatamente eligieron un nuevo cabecilla tras la muerte de Vladimir, desataron la matanza tras versiones que los pobladores delataron el lugar donde se encontraba el jefe de la banda.

MISIÓN DE SEGURIDAD

Pero los criminales no solo asesinaron a los pobladores, también incendiaron sus casas, mataron sus animales y dejaron escrito en las paredes “así terminan los delatores”. Los pocos sobrevivientes se marcharon a otros sectores.

Sobre Haití, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, dijo se enviará una renovada misión de seguridad al país que sustituya a la actual, cuyo mandato vencerá el próximo octubre.