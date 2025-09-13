Papa León XIV celebra este domingo su primer cumpleaños como máximo líder de la Iglesia católica

Robert Prevost, actual papa León XIV, cumple 70 años este domingo 14 de septiembre como líder de los más de 1.400 millones de católicos del mundo. Nacido en Chicago en 1955, inició su conexión con el Perú en 1985 cuando llegó a trabajar en una misión de Chulucanas, Piura.

Elección como Papa y estilo de gobierno

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana tras ser nombrado Administrador Apostólico de la Diócesis de Chiclayo por el papa Francisco. El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco, el cónclave eligió a Prevost como nuevo pontífice, quien adoptó el nombre de León XIV.

Su elección causó especial alegría en el Perú, particularmente cuando desde el balcón de la Basílica de San Pedro envió un saludo especial al pueblo católico de Chiclayo. De acuerdo a analistas, tras 132 días de pontificado, su orientación primordial aún no está completamente definida.

Estilo tradicional y dirección eclesiástica

Según reportes de DW Noticias, León XIV se ha distanciado en algunos aspectos de su predecesor, mostrando un estilo más tradicional en vestimenta y protocolo, similar al papa Benedicto XVI. El medio indica que el pontífice planea regresar al Palacio Apostólico, que permaneció vacío durante los doce años del papado de Francisco y requirió renovaciones.

Observadores internacionales destacan que la parte conservadora de la Iglesia estadounidense "no tiene motivos para estar descontenta" con su liderazgo, aunque aún se espera que defina con mayor claridad la dirección de su política eclesiástica.

Celebraciones en Perú

En Perú, los fieles se alistan para rendir homenaje al sumo pontífice con tortas gigantes, cánticos escolares y celebraciones litúrgicas en diversas regiones del norte del país (desde Lambayeque hasta La Libertad).