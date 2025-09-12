Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk

Foto Oficina del gobernador de Utah

Su detención fue anunciada esta mañana por el presidente Donald Trump. Tyler Robinson, de 22 años, es el principal sospechoso de haber disparado y causado la muerte del conocido activista conservador Charlie Kirk, gran defensor de las políticas implementadas por el mandatario estadounidense.

Según primeros informes de la policía, el muchacho estaba registrado para votar, no tenía afiliación partidista conocida y no había emitido su voto en las dos últimas elecciones. Aunque un familiar dijo que el joven sorpresivamente “se había vuelto más politizado en los últimos años”.

MENSAJES ANTIFASCISTAS

Las autoridades, que han descrito el homicidio de Charlie Kirk como un “asesinato político”, descubrieron mensajes antifascistas grabados en la munición de un rifle encontrado cerca del lugar del tiroteo, supuestamente abandonado por Tyler Robinson, lo que puede dar una pista sobre esa transformación política.

Las fotos publicadas en sus redes sociales muestran al joven siempre con zapatillas y gorros de color gris, además de gafas de sol, similares a las que usaba el sospechoso del tiroteo en las imágenes y videos publicadas por las fuerzas del orden. Lo que facilitó considerablemente su identificación por parte de familiares y amigos.

Trascendió que un familiar de Robinson se comunicó con un amigo de la familia el jueves por la noche, y este le informó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington que “Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, inmediatamente fue detenido.

Charlie Kirk

HISTORIAL ACADÉMICO

El pueblo natal de Robinson es el tranquilo suburbio de St. George, una ciudad al suroeste del estado. Está a unas tres horas y media en auto de la Universidad del Valle de Utah, donde Charlie Kirk fue asesinado a tiros el miércoles por la tarde mientras celebraba un multitudinario evento en el campus.

Tyler Robinson creció en Washington, Utah, y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah tras un excelente historial académico en la preparatoria, pero abandonó sus estudios tras el primer semestre. Luego, poco a poco se convirtió en un muchacho solitario e iracundo, que evitaba a las personas.