Abuela mexicana se quema en 98% del cuerpo tras proteger a su nieta en explosión de Iztapalapa

Alicia Matías Teodoro, de 59 años, cubrió con su cuerpo a su nieta de 2 años durante la deflagración que dejó ocho muertos y más de 90 heridos en Ciudad de México.

El pasado 10 de septiembre, México vivió una de las mayores tragedias recientes cuando un vehículo explotó en un puente de Iztapalapa, Ciudad de México. El estallido dejó un saldo de ocho personas fallecidas y más de 90 heridos con quemaduras de segundo y tercer grado. Entre las historias que emergen de la catástrofe, una de las más conmovedoras es la de Alicia Matías Teodoro, una mujer de 59 años que arriesgó su vida para salvar a su nieta de apenas 2 años.

Según testigos, Matías Teodoro cubrió con su cuerpo a la menor para resguardarla de las llamas y de la onda expansiva. Gracias a este acto de valentía, la pequeña evitó heridas graves. Un policía que llegó al lugar atendió los ruegos de la abuela y trasladó únicamente a la niña a un hospital cercano, tal como ella pidió entre el caos y el dolor.

PEQUEÑA SOBREVIVIÓ PESE A QUEMADURAS

La menor sufrió quemaduras en el rostro, brazos y piernas, pero se encuentra estable bajo observación médica. En cambio, su abuela resultó con quemaduras en el 98% de su cuerpo y continúa luchando por su vida en cuidados intensivos.

Mientras tanto, decenas de familiares permanecen en las puertas de distintos hospitales de la capital, a la espera de noticias sobre sus seres queridos.