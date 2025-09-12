Pisco en disputa: tribunal de India niega exclusividad a Perú y habilita registro chileno

La disputa legal por el pisco volvió a encenderse en India. El Tribunal Superior de Delhi resolvió en julio que Perú no mantendrá la exclusividad sobre la denominación, al considerar que se trata de una “indicación geográfica homónima”, lo que habilita a Chile a continuar su trámite para registrar el “pisco chileno”. La decisión ha generado preocupación en Lima, que había conseguido en 2018 un fallo favorable que reconocía al licor como producto exclusivamente peruano.

POSTURA PERUANA

Durante la audiencia, la representación peruana encabezada por el abogado Neeraj Kishan Kaul advirtió que la decisión constituye un agravio para el país. “Ochenta y dos naciones han reconocido el pisco como Indicación Geográfica de Perú; solo India ha dicho lo contrario”, sostuvo. No obstante, los jueces C. Hari Shankar y Om Prakash Shukla desestimaron otorgar medidas provisionales y programaron la audiencia final para el 15 de octubre de 2025.

La embajada peruana en Nueva Delhi había solicitado suspender de inmediato el trámite chileno, alegando un “daño irreparable” para los productores nacionales. Sin embargo, la Sala de División consideró que el caso debe resolverse de fondo y no con resoluciones parciales.

CHILE DEFIENDE SU TRADICIÓN

Desde Santiago, la defensa legal de Chile, a cargo de la abogada Shwetasree Majumder, insistió en que el pisco chileno tiene reconocimiento histórico en regiones como Coquimbo y Atacama desde el siglo XVIII. Bajo esa premisa, argumentaron que la denominación no puede ser monopolizada por un solo país y debe permitirse la coexistencia de ambas IG en India.

El fallo del tribunal marca un precedente: es la primera vez que dos Estados litigan por derechos de indicación geográfica en territorio indio. La resolución final no solo definirá el futuro del pisco en uno de los mercados emergentes más importantes del mundo, también sentará jurisprudencia sobre cómo se manejan disputas internacionales de propiedad intelectual.