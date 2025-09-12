Polémica por capítulo de South Park sobre Charlie Kirk: Comedy Central retira episodio

Comedy Central decidió retirar de su parrilla un episodio de South Park que parodiaba al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles de un disparo en el cuello durante un evento universitario en Utah. La medida se tomó luego de que varias voces criticaran la coincidencia entre el contenido del capítulo y el crimen, relacionando la sátira con la tragedia.

POLÉMICA EN TORNO A LA SÁTIRA

El episodio, emitido el 6 de agosto como parte de la temporada 27 y titulado Got a Nut, mostraba al personaje Eric Cartman convertido en un “podcaster” de derechas que usaba frases y estereotipos similares a los de Kirk. Además, se incluía una ceremonia ficticia con un premio que llevaba su nombre.

Si bien el propio Kirk afirmó en TikTok que el capítulo le había parecido “gracioso”, tras su asesinato comenzaron a circular críticas y una petición en Change.org que pedía retirar el episodio de todas las plataformas. El texto de la campaña advertía que mantener disponible el contenido podría “glorificar o trivializar” el crimen.

REACCIONES Y DECISIÓN DE LA CADENA

El medio especializado The Hollywood Reporter confirmó que Comedy Central no incluirá el episodio en su rotación televisiva “en el futuro inmediato”, aunque sigue disponible en Paramount+. Críticos como Jesse Kelly señalaron que la sátira resultaba hiriente tras la tragedia: “South Park pensó que era divertido convertir a Charlie en un chiste. Ahora su esposa organiza un funeral”, dijo.

Kirk, de 30 años, era fundador de Turning Point, organización de ultraderecha que promovía valores conservadores en universidades y mantenía una estrecha relación con el vicepresidente JD Vance y el presidente Donald Trump. Su asesinato ha reavivado el debate sobre los límites del humor, la sátira política y su impacto en la sociedad estadounidense.