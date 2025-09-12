Donald Trump informa que capturaron al presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk

Foto EFE

Esta mañana, Donald Trump informó que, tras una intensa búsqueda, han logrado detener al supuesto asesino del activista conservador Charlie Kirk, liquidado el pasado miércoles tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah.

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía y el gobernador" de Utah, dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde Nueva York.

PERSONAS CERCANAS

El mandatario agregó que se enteró de la captura "cinco minutos antes de entrar" al estudio del programa 'Fox and Friends' y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información en las próximas horas.

El mandatario adelantó que al parecer fue el padre y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron que se entregara, luego que se divulgaran imágenes y un video en las que se aprecia claramente las características del atacante.