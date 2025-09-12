Papa León XIV exige justicia real por abusos en la Iglesia y rechaza el silencio

En un encuentro con los 192 obispos de todo el mundo reunidos en Roma, el papa León XIV se pronunció con firmeza sobre los casos de abusos cometidos dentro de la Iglesia Católica. El pontífice aseguró que “no pueden dejarse de lado” y que deben afrontarse con “verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados”. Sus palabras, divulgadas este viernes por el Vaticano, marcaron la agenda de la audiencia dedicada a los nuevos pastores.

LLAMADO A ENFRENTAR LOS ABUSOS SIN OCULTARLOS

Durante su discurso, León XIV instó a los prelados a no ignorar las denuncias contra miembros del clero y a tratarlas con transparencia. “No pueden meterse en un cajón”, subrayó, en referencia a los intentos pasados de silenciar o minimizar los casos. El papa, de origen estadounidense y peruano, también bromeó sobre su elección como pontífice y alentó a los nuevos obispos a “redescubrir la pasión y el coraje” en el inicio de su ministerio pastoral.

El encuentro formó parte de los cursos de formación organizados por el Dicasterio para la Evangelización y el Dicasterio para los Obispos, que este mes de septiembre congregan a representantes de los cinco continentes.

PRUDENCIA Y PROFESIONALISMO EN REDES SOCIALES

En respuesta a las preguntas de los asistentes, León XIV abordó otro tema sensible: el uso de las redes sociales. “Existe el riesgo de que cada uno se sienta con derecho a decir lo que quiera, incluso cosas falsas”, advirtió. El pontífice insistió en que la búsqueda de la verdad puede ser dolorosa, pero es necesaria para mantener la credibilidad de la Iglesia.

Finalmente, recomendó a los obispos recurrir a expertos en comunicación para enfrentar los desafíos digitales: “Calma, sensatez y la ayuda de un profesional” fueron las claves que resumió en su intervención, donde subrayó la necesidad de una Iglesia más prudente y responsable en el espacio público.