Google deberá pagar más de 2 mil millones euros por una multa impuesta por la Unión Europea

Donald Trump señala que se trata de una medida injusta contra una "gran empresa estadounidense" y amenazó con impulsar aranceles aduaneros como parte de un mecanismo punitivo.

La Comisión de la Unión Europea anunció este viernes la imposición de una multa de 2.950 millones de euros al gigante tecnológico Google, tras determinar que la compañía norteamericana violó las normas de libre competencia en el mercado de la publicidad en línea. El organismo comunitario concluyó que la empresa utilizó su posición dominante para dar ventajas indebidas a sus propios servicios.

El expediente, bautizado como caso Adtech, llevaba meses en la agenda del bloque y se resolvió luego de varios retrasos en su publicación. Aunque en 2023 la Comisión había advertido la posibilidad de ordenar la separación de parte de las operaciones publicitarias de Google, finalmente optó por sancionar económicamente y exigir medidas correctivas inmediatas.

Reacción política y advertencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó de inmediato desde su plataforma Truth Social, acusando a Bruselas de atacar de manera injustificada a compañías de su país: "Europa 'atacó' hoy a otra gran empresa estadounidense, Google". Además, amenazó con aplicar la llamada Sección 301, que contempla represalias comerciales a través de aranceles si la multa no es retirada.

Por su parte, la Comisión Europea instó a Google a eliminar prácticas que generan conflictos de interés dentro de la cadena de suministro publicitaria. “Este caso demuestra que se abusó de una posición dominante en perjuicio de editores, anunciantes y consumidores”, declaró la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera, quien subrayó que la tecnológica deberá plantear correcciones profundas para garantizar un mercado más justo.