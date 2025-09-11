Condenan a Jair Bolsonaro a 40 años de prisión por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió este jueves un fallo histórico al declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un plan golpista tras las elecciones de 2022. Con tres votos a favor y uno en contra, la mayoría de la sala concluyó que el exmandatario intentó socavar el Estado de derecho y podría enfrentar una condena superior a los 40 años de cárcel. La jueza Cármen Lúcia inclinó la balanza al sumarse a los magistrados Alexandre de Moraes y Flávio Dino, mientras Luiz Fux se pronunció por la absolución.

Un fallo sin precedentes en la historia brasileña

El proceso se relaciona con los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Supremo y el Palacio del Planalto en rechazo al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva. Para los jueces, esas acciones respondieron a una estrategia organizada desde antes, destinada a desacreditar el sistema de votación y desconocer los resultados que dieron la victoria a Lula con un 51% frente al 49% obtenido por el entonces presidente.

La investigación determinó que Bolsonaro no solo alentó las dudas sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas, sino que también analizó borradores de decretos para arrestar a magistrados y forzar nuevas elecciones. Testimonios y documentos revelaron reuniones con militares para evaluar un posible estado de sitio, aunque la falta de apoyo en las Fuerzas Armadas impidió que la conspiración prosperara.

El caso, aún pendiente de un último voto del juez Cristiano Zanin, marca un hito en Brasil, pues nunca un expresidente había sido condenado por delitos vinculados al golpismo. Incluso si Zanin se inclinara por la absolución, el fallo mayoritario ya sienta un precedente que podría ser ampliado al pleno del Supremo. Mientras tanto, Bolsonaro insiste en que es víctima de persecución política, mientras su entorno busca apoyo internacional, especialmente en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.