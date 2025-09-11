Donald Trump anuncia condecoración póstuma para Charlie Kirk tras su asesinato

El asesinato de Charlie Kirk, figura clave en la movilización juvenil del movimiento Make America Great Again (MAGA), conmocionó a la esfera política estadounidense. El comentarista conservador fue asesinado el miércoles durante un debate en la Universidad de Utah Valley, en Orem. Horas después, el presidente Donald Trump declaró que le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad, destacando que lo consideraba “un miembro más de la familia”.

HOMENAJE EN MEDIO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 11-S

El anuncio se dio durante el acto conmemorativo por el 24º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, celebrado en el Pentágono. Allí, Trump, acompañado de Melania, expresó que “la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables jóvenes perdurarán”. Mientras tanto, el vicepresidente J. D. Vance y su esposa viajaron a Nueva York para reunirse con la familia de Kirk y transmitir personalmente el respaldo del Gobierno.

El mandatario adelantó que la ceremonia oficial de entrega de la condecoración se anunciará próximamente, prometiendo que contará con “una multitud muy numerosa”. Con este gesto, la Casa Blanca busca rendir homenaje a uno de los activistas más influyentes en el resurgimiento republicano.

CONDENA LA VIOLENCIA POLÍTICA

Trump reaccionó con dureza al asesinato en un mensaje grabado desde el Despacho Oval. Allí responsabilizó a la “izquierda radical” de crear un clima de hostilidad que, según él, desemboca en hechos de violencia como este. Recordó ataques previos contra figuras republicanas y advirtió que su administración perseguirá a quienes promuevan o ejecuten actos de violencia política.

“La violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a quienes piensan diferente”, señaló el presidente. Con esta declaración, el Gobierno intenta situar la muerte de Kirk no solo como una pérdida personal, sino como un símbolo de la creciente polarización política en Estados Unidos.