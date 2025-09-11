Catar acogerá cumbre árabe-islámica tras ataque israelí en Doha

La comunidad internacional pone la mirada en Catar, país que será sede de una cumbre árabe-islámica de emergencia en la que participarán representantes de 22 Estados de la Liga Árabe y 57 de la OCI. El encuentro buscará coordinar una respuesta “legal” a lo que catalogan como una agresión israelí contra la soberanía catarí, luego del ataque aéreo que alcanzó el buró político de Hamás en Doha.

APOYO A LÍDERES ISLÁMICOS

El anuncio se produce en medio de una ola de solidaridad hacia Catar. Entre los líderes que ya llegaron a Doha figuran el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Egipto también expresó su respaldo enviando a su ministro de Exteriores. En esas reuniones previas, se condenó el bombardeo israelí del pasado martes, considerado por los asistentes como un atentado contra la estabilidad regional.

Según fuentes de la Liga Árabe, la cita en Doha busca no solo condenar el ataque, sino también articular mecanismos diplomáticos y jurídicos frente a lo que describen como una “flagrante violación de la soberanía catarí”.

RUPTURA EN LAS NEGOCIACIONES SOBRE GAZA

El bombardeo ocurrió mientras representantes de Hamás discutían la última propuesta de Estados Unidos para una tregua en Gaza. La ofensiva dejó cinco miembros de Hamás y un policía catarí muertos, hecho que Catar calificó como “terrorismo de Estado” y “traición”.

La tensión escaló de inmediato, pues Doha advirtió que este ataque podría significar el fin de las conversaciones para liberar a los 48 rehenes que permanecen en manos de Hamás. La cumbre, prevista para el 14 y 15 de septiembre, será decisiva para definir el rumbo de las relaciones diplomáticas en Medio Oriente tras este nuevo episodio de violencia.