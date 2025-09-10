México: Explosión de camión de gas deja decenas de heridos y vehículos destruidos

Un camión que transportaba gas explotó este miércoles en el distrito de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, dejando un saldo de al menos 57 personas heridas, 19 de ellas en estado grave, además de cuantiosos daños materiales en la zona, informaron las autoridades locales.

La explosión ocurrió cuando la unidad atravesaba un puente de este populoso distrito capitalino. Las víctimas presentan quemaduras de segundo y tercer grado, y están siendo atendidas en distintos hospitales de la capital. Hasta el momento no se han registrado fallecidos.

Imágenes difundidas en televisión y redes sociales muestran el instante en que el camión estalla y genera una enorme llamarada visible desde varios kilómetros de distancia. En uno de los videos se aprecia a dos hombres con las ropas del torso completamente calcinadas y lesiones graves en gran parte de la piel, mientras en otro clip se aprecia a decenas de personas huyendo despavoridas del lugar.

INVESTIGACIÓN EN CURSO SOBRE LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos 18 vehículos resultaron afectados por la onda expansiva, varios de ellos completamente calcinados. Entre los restos se encuentran automóviles particulares y un camión de carga. Bomberos y equipos de emergencia lograron controlar las llamas y asegurar el área, mientras se investigan las causas del estallido.