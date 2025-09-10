Familia pide ayuda para evacuar a peruana atrapada en protestas en Nepal

Nepal atraviesa una ola de protestas violentas tras la decisión del Gobierno de bloquear el acceso a las redes sociales, medida que encendió la indignación popular y desató disturbios en varias ciudades con incendios, saqueos y enfrentamientos que han dejado muertos y heridos. En medio de este escenario de caos se encuentra Stefanny Bedoya Alejos, una joven peruana que viajó por motivos laborales a dicho país y está atrapada sin poder salir.

Su familia ha solicitado el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar su evacuación en medio de la crisis social que atraviesa este país asiático. La connacional perdió todas sus pertenencias y documentos tras el incendio de un hotel donde se hospedaba, en medio de las manifestaciones contra el Gobierno local.

MANIFESTANTES INCENDIARON HOTEL EN EL QUE SE HOSPEDABA

Sonia Bedoya, hermana de la afectada, señaló que Stefanny llegó a Nepal el pasado 7 de septiembre desde Barcelona, ciudad donde reside. La joven se hospedaba en un hotel de la cadena Hilton, que terminó incendiado por los manifestantes, dejándola sin ropa, dinero, documentos ni medicinas.

Stefanny padece anemia y su tratamiento se vio interrumpido tras perder los fármacos que llevaba consigo. En medio de la emergencia, un compañero de trabajo le brindó refugio y alimentación, pero su familia teme por la continuidad de las comunicaciones debido a los apagones.

"No tiene dinero, no tiene ropa, no tiene nada. Solo se ha quedado con el vestido que pasó de ese día y nada más. No tiene absolutamente nada", manifestó su hermana a RPP. "Todo lo ha perdido. Está con la presión baja en este momento por la situación. Eso nos preocupa bastante a nosotros", recalcó.