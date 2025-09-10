Gobierno del Perú rechaza ataque israelí en Qatar y pide cese inmediato de hostilidades

El Gobierno peruano, mediante un comunicado de la Cancillería, expresó su rechazo y profunda preocupación por el ataque perpetrado por las fuerzas militares de Israel en territorio del Estado de Qatar.

El documento oficial precisó que esta acción pone en peligro la paz y seguridad internacionales y vulnera el derecho internacional, reafirmando el respeto peruano a la soberanía e integridad territorial de los estados.

Cese inmediato de hostilidades

La Cancillería peruana exhortó a garantizar la seguridad de las poblaciones civiles en la zona y reiteró su llamado a todas las partes para que cesen de inmediato las hostilidades en la Franja de Gaza. El gobierno advirtió sobre el riesgo de consecuencias no deseadas para la estabilidad regional y la seguridad internacional, instando a evitar todo escalamiento militar.

Explosiones y reserva de respuesta a ataque

El ataque se registró en las últimas horas con una serie de explosiones en la capital de Qatar, donde se elevó una columna de humo sobre la ciudad. El gobierno catarí informó que se trató de un ataque israelí dirigido a una reunión de varios miembros del buró político de Hamás en un edificio residencial.

Ante estos hechos, el primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, indicó que su país se reserva el derecho de responder ante estos ataques, señalando que la acción "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral".