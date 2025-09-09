Maduro asegura que EEUU tiene un plan de guerra para imponer su hegemonía mundial

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de tener un “plan de guerra” para imponer su hegemonía global. Durante una entrevista con la cadena rusa RT, el mandatario afirmó que el despliegue naval estadounidense en aguas cercanas a su país responde a un intento de presión política y militar contra Caracas.

ADVERTENCIA SOBRE GUERRA MUNDIAL

Maduro sostuvo que el mundo ya vive una “tercera guerra mundial”, en referencia a declaraciones previas del papa Francisco. Señaló que la humanidad no busca “la paz imperial estadounidense”, sino un orden basado en igualdad, soberanía e identidad nacional.

Además, reiteró que Estados Unidos pretende apropiarse de los recursos estratégicos de Venezuela, como el petróleo y el oro. Según sus palabras, Washington “quiere llevar a Suramérica a una guerra” con el fin de consolidar su poder en la región.

TENSIONES MILITARES EN EL CARIBE

El líder chavista también acusó a EEUU de ser el “centro mundial de lavado del narcotráfico”, sumándose a recientes declaraciones de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Maduro aseguró que los verdaderos carteles y mafias del narcotráfico se encuentran en territorio estadounidense, rechazando las acusaciones que lo vinculan al denominado Cartel de los Soles.

En paralelo, Washington desplegó ocho buques militares, un submarino nuclear y cazas F-35 en Puerto Rico, justificando la medida como parte de una operación antidrogas. Caracas respondió con la movilización de sus propias fuerzas navales, el alistamiento de milicianos y un refuerzo militar en cinco regiones estratégicas del país.